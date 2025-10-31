"Заплаха за мира": Иран атакува САЩ заради ядрените оръжия

Иран определи като "безотговорно" обявеното от американския президент Доналд Тръмп възобновяване на ядрените опити за използване на ядрените оръжия. Според Техерен намеренията на президента на САЩ са "заплаха за мира", предаде Франс прес. "Обявеното възобновяване на ядрените опити е регресивна и безотговорна мярка, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност. Светът трябва да се обедини, за да поиска отговорност от САЩ за нормализирането на разпространението на тези отвратителни оръжия", написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс"

САЩ са най-опасният риск от разпространение на оръжия по света

В момент, когато Иран е подозиран от Запада и Израел, че тайно разработва ядрени оръжия, въпреки че отрича, министърът заяви, че САЩ "са най-опасният риск от разпространение (на оръжия) по света".

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви преди очакваната си среща днес с китайския лидер Си Цзинпин, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс. "Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това бе постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила, аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор! Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне. Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества ядрените ни оръжия", се казва в публикация на американския държавен глава.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

