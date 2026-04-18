Иран не отстъпва на Тръмп: Отново затваря Ормузкия проток

Иран не отстъпва пред американския президент Доналд Тръмп и отново предупреди, че затваря Ормузкия проток. Точните думи в британския всекидневник "The Guardian" гласят: "Иран заявява, че контролът над Ормузкия проток се върна към "предишното си състояние" поради морската блокада на САЩ". Още: Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

В изявление, разпространено от иранските медии, оперативното командване на иранските военни Хатам Ал-Анбия определи продължаващата американска морска блокада като „пиратство“, казвайки: „Поради тази причина контролът над Ормузкия проток се върна към предишното си състояние и този стратегически воден път е под строгото управление и контрол на въоръжените сили на Иран".

„Докато САЩ не възстановят пълната свобода на корабоплаване за плавателни съдове от ирански произход до дестинация и от дестинация обратно до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане строго контролирана и в предишното си състояние.“

Междувременно The Wall Street Journal съобщава, че след обявените от иранските военни намерения за ново затваряне на пролива около 20 кораба, очакващи да преминат, са се върнали обратно към Оман.

Ден по-рано Иран обяви отварянето на пролива Ормуз, след което цените на петрола спаднаха с около 10%. Американският президент Доналд Тръмп също потвърди вчера отварянето на пролива, като уточни, че американската блокада на иранските пристанища „ще остане в сила“, докато Техеран не постигне споразумение с Вашингтон, включително по отношение на ядрената си програма.

Днес президентът на веднага реагира на на решението на Иран за ново затваряне на протока - заяви, че "може би няма да удължи прекратяването на огъня с иранската държава". "Така че имате блокада и, за съжаление, ще трябва да започнем да хвърляме бомби отново", закани се Тръмп.

Trump on Iran:



Maybe I won’t extend the ceasefire.



So you have a blockade, and unfortunately, we’ll have to start dropping bombs again. pic.twitter.com/i6L8S2a1k3 — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

И още - Тръмп беше засечен с репортерски въпрос, че постоянно говори неща, които след това Иран отрича и отговори, че Техеран прави така, защото един вид има гласоподаватели, пред които отговаря:

Reporter: You said everything has been agreed to. Iran was saying something different.



Trump: They have to say something different because they have people they have to cater to. I’m just saying it like it is. pic.twitter.com/XOAs0BWJ4N — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Според иранската информационна агенция Tasnim Техеран заявява, че диалогът може да продължи само ако САЩ оттеглят огромните си ултиматуми в преговорите и вдигнат морската блокада на иранските пристанища.

А въпросът дали всичко не беше поредна постановка за реализиране на борсови печалби - излезе информация, че точно преди Тръмп да обяви вчера отварянето на Ормузкия проток е имало купуване на къси позиции в петрола и съответно спадът от над 10% в цената след изказването на президента на САЩ е донесъл 760 млн. долара печалба:

