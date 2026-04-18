Мерц: Войната с Иран да не се превръща в стрес тест за НАТО

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че усилията за прекратяване на войната с Иран не трябва да застрашават отношенията със Съединените щати и НАТО, съобщава ДПА. Коментарът му бе направен, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува НАТО за липса на подкрепа за Ормузкия проток.

"Тази война не трябва да се превърне в трансатлантически стрес тест", каза Мерц в Париж след дискусии за евентуална военна операция от западните партньори за осигуряване на Ормузкия проток, ключова артерия за световни доставки на петрол, която на практика е затворена на фона на войната срещу Иран. В това отношение сега трябва да направим някои заключения заедно. Ако това, което сме си поставили за цел, се провали, тогава се задава голяма многоизмерна глобална криза", добави Мерц.

Припомняме, че по-рано Иран и Тръмп обявиха повторното отваряне на Ормузкия проток, който иранското правителство затвори в отговор на атаки на САЩ и Израел.

В поредица от последващи публикации Тръмп разкритикува НАТО, твърдейки, че "сега ситуацията с Ормузкия проток е приключила, получих обаждане от НАТО с въпрос дали ще се нуждаем от помощ".

"Казах им да стоят настрана, освен ако просто не искат да заредят корабите си с петрол", продължи той с главни букви. "Те бяха безполезни, когато бяха необходими, хартиен тигър!"

На въпрос за коментар, служител на НАТО заяви, че военният алианс "е наблюдавал днешната среща за свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и следи отблизо военното планиране, което се извършва".

