Войната в Украйна:

Възобновяват се преговорите между Иран и САЩ: Кои са знаците?

24 април 2026, 20:16 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сигурен знак, че се възобновяват преговорите между Иран и САЩ е новината за заминаването на американски и ирански високопоставени представители за столицата на Пакистан - Исламабад. Според CNN и The New York Times. В Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад. Двамата обичайни емисари на американския президент, за да възобновят разговорите си с ирански представители, съобщиха от Белия дом пред CNN и The New York Times. Въпреки че не е обявена конкретна дата, CNN предполага, че те ще заминат „през следващите дни“.

Двете американски медии съобщават, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да предприеме пътуването засега, но според The New York Times той ще бъде готов да пътува до Пакистан, ако има някакъв напредък. Това беше потвърдено и от говорителя на Белия дом Каролайн Левит. Тя каза още, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пътуват утре (25 април) за Исламабад и че иранците са поискали разговори.

От иранска страна, CNN и New York Times съобщават, че председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф също няма да участва в преговорите засега.

Кой още е в Исламабад?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че е на път за Исламабад, но не потвърди евентуално участие в мирни преговори с американския екип, потвърждавайки съобщения на Associated Press, Reuters и IRNA, че наистина ще посети пакистанската столица, докато Пакистан се опитва да съживи преговорите между Иран и Съединените щати.

„Целта на моите посещения е да се координираме тясно с нашите партньори по двустранни въпроси и да се консултираме по регионалните развития. Нашите съседи са наш приоритет“, написа той в X, повтаряйки вече съобщени от IRNA точки.

Не е ясно дали Абас Арагчи ще се срещне с американски представители по време на първата си спирка в Исламабад, но според източник от пакистанското правителство, говорещ пред Ройтерс, е напълно възможно да се проведат разговори с американците, чийто екип вече е на място.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Пакистан САЩ преговори Джаред Къшнър война Иран Исламабад Стив Уиткоф
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес