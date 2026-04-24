Възобновяват се преговорите между Иран и САЩ: Кои са знаците?

Сигурен знак, че се възобновяват преговорите между Иран и САЩ е новината за заминаването на американски и ирански високопоставени представители за столицата на Пакистан - Исламабад. Според CNN и The New York Times. В Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад. Двамата обичайни емисари на американския президент, за да възобновят разговорите си с ирански представители, съобщиха от Белия дом пред CNN и The New York Times. Въпреки че не е обявена конкретна дата, CNN предполага, че те ще заминат „през следващите дни“.
Двете американски медии съобщават, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да предприеме пътуването засега, но според The New York Times той ще бъде готов да пътува до Пакистан, ако има някакъв напредък. Това беше потвърдено и от говорителя на Белия дом Каролайн Левит. Тя каза още, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пътуват утре (25 април) за Исламабад и че иранците са поискали разговори
White House:— Clash Report (@clashreport) April 24, 2026
JD Vance is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it’s a necessary use of his time.pic.twitter.com/zrdXU2EALA
Witkoff and Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks with representatives of the Iranian delegation.
The Iranians reached out and asked for this conversation.pic.twitter.com/jARwkFDWst
От иранска страна, CNN и New York Times съобщават, че председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф също няма да участва в преговорите засега.
Кой още е в Исламабад?
По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че е на път за Исламабад, но не потвърди евентуално участие в мирни преговори с американския екип, потвърждавайки съобщения на Associated Press, Reuters и IRNA, че наистина ще посети пакистанската столица, докато Пакистан се опитва да съживи преговорите между Иран и Съединените щати.
„Целта на моите посещения е да се координираме тясно с нашите партньори по двустранни въпроси и да се консултираме по регионалните развития. Нашите съседи са наш приоритет“, написа той в X, повтаряйки вече съобщени от IRNA точки.
Не е ясно дали Абас Арагчи ще се срещне с американски представители по време на първата си спирка в Исламабад, но според източник от пакистанското правителство, говорещ пред Ройтерс, е напълно възможно да се проведат разговори с американците, чийто екип вече е на място.