Сирия трансформира авиобаза "Хмеймим", но оставя руското влияние

Сирия планира да превърне руската авиобаза в тренировъчна база за своите военни. Обектът окончателно ще загуби военните си функции и ще премине под съвместния контрол на Москва и Дамаск, каза сирийски източник пред руското издание "Комерсант", предаде ASTRA. В същото време арабските издания не изключват руски инструктори да участват в обучението на сирийската армия, която се състои предимно от онези сили, с които Москва е водила въоръжена борба по време на президентството на Башар Асад.

Военните съоръжения на Русия в Сирия

Русия има две военни съоръжения в Сирия: военноморски логистичен център в Тартус и авиобаза Хмеймим в провинция Латакия. По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че сирийската страна е заинтересована от запазване на руското военно присъствие в Тартус и Хмеймим, но задачите и форматът на функциониране на руските съоръжения могат да се променят.

"Сирия е удобен транзитен пункт"

"Сирийците, повтарям още веднъж, са заинтересовани да запазим нашето присъствие. Това вече не са чисто военни функции, както беше преди декември 2025 г., а доста подходящи съоръжения за пренасочване в хуманитарни центрове. Сирия е удобен транзитен пункт. Ние сме готови да изпращаме нашата хуманитарна помощ, която отива и в Африка, през тези съоръжения", каза ръководителят на руското външно министерство.