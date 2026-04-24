Нетаняху: "Хизбула" саботира мирните преговори с Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че терористичната организация "Хизбула" се опитва да саботира мирните усилия с Ливан. Новината предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Започнахме процес за постигане на исторически мир между Израел и Ливан и ни се струва очевидно, че "Хизбула" се опитва да го саботира“, заяви Нетаняху. Изявлението му идва ден след обявяването на триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете страни.

Израелски дрон беше свален от "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи израелската армия в социалните медии , без да предоставя допълнителни подробности, само часове след удължаването на прекратяването на огъня. Междувременно новинарският канал Ал-Манар съобщи , че ракета земя-въздух, изстреляна от "Хизбула", е причинила катастрофата на дрона.

Израелската армия обяви, че провежда разследване, предаде още френският вестник.

Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици“.

Американският президент заяви в четвъртък, че има „много добър шанс“ за постигане на мирно споразумение между Израел и Ливан още тази година, след като обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня.

Настоящата война започна, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу северната част на Израел, два дни след като Израел и САЩ предприеха военна кампания срещу Иран на 28 февруари. Израел отвърна с масирани бомбардировки над Ливан и сухопътно настъпление, в хода на което превзе десетки ливански гранични села и градове.