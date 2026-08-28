След пожар в автосервиз във Варна: Мъж е с тежки изгаряния (СНИМКА)

Голям пожар е възникнал в автосервиз във Варна, съобщи БТА, позовавайки се на информация на полицията. Сигналът за инцидента е подаден тази вечер около 19:00 часа. Огънят е избухнал в автосервиз за газови уредби. Към мястото незабавно са насочени екипи на противопожарната служба. Пожарът е потушен, не са засегнати съседни обекти. На място има дежурни екипи, които следят обстановката.

Причините за възникването на огъня се изясняват.

"Благодаря за бързата и професионална реакция на екипите на Пожарната, МВР и Бърза помощ. Пожарът е локализиран", написа кметът на града Благомир Коцев в социалната мрежа"Фейсбук".

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри на пожара, а много потребители се чудят откъде е този дим. ОЩЕ: Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

Мъж е с тежки изгаряния

По информация на телеграфната агенция пострадалият се е намирал в автосервиза, той е настанен в болница със сериозни изгаряния, а по информация на кмета Благомир Коцев в момента варненецът получава необходимата медицинска помощ в клиниката по изгаряния към ВМА-Варна.

"Всички се надяваме състоянието му да бъде стабилизирано и той да се възстанови напълно", написа в социалната мрежа Благомир Коцев. ОЩЕ: Огнена стихия в Хасковско: Обявиха частично бедствено положение