Клуб от Висшата лига отмъкна трансферна цел на Ливърпул

Клуб от Висшата лига е съвсем близо до това да привлече една от трансферните цели на Ливърпул. Мърсисайдци продължават да търсят заместник на Мохамед Салах. На "Анфийлд" посветиха цялото си лято в опити да привлекат Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Освен французина, "червените" харесаха още една от звездите на парижани. Става въпрос за Ибрахим Мбайе, който рядко получава шанс от Луис Енрике на фона на звездните си конкуренти. Сега Мбайе е на път да подпише с клуб от Висшата лига, но изглежда, че това няма да е Ливърпул.

Мбайе се е разбрал с Астън Вила

Астън Вила постигна принципно споразумение за привличането на високо ценения нападател в сделка на стойност 55 милиона евро. Отборът от Висшата лига се наложи над сериозна конкуренция, за да привлече талантливия флангови футболист, което бележи поредната значима заявка за амбициите му на трансферния пазар, докато Унай Емери продължава да преструктурира атаката си. Според информация на "The Athletic", сделката в момента е в процес на финализиране, като всички необходими документи вече се подготвят.

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Тийнейджърът се присъедини към ПСЖ от ФК Версай 78 през лятото на 2018 година и бързо напредна в младежката академия на клуба. Той направи дебюта си за първия отбор на френския клуб през август 2024 година, когато беше едва на 16 години. Оттогава Мбайе е записал 42 мача за парижани, като е отбелязал четири гола и е дал четири асистенции. Само през миналия сезон той се разписа на три пъти и даде две асистенции в 31 мача във всички турнири. По време на престоя си в Париж Мбайе стана и най-младият играч, който някога е излизал в стартовия състав на ПСЖ в официален мач. Той беше титуляр в 10 мача от Лига 1 и в един мач от Шампионската лига, като доказа, че е готов за европейския футбол на високо ниво.

На международната сцена Мбайе смени националността си от младежките отбори на Франция, за да представлява Сенегал. Откакто дебютира за африканската страна през ноември 2025 година, крилото има 15 мача за националния отбор. Той изигра важна роля в триумфа на отбора на Купата на африканските нации през 2025-а, като участва в шест мача, а по време на Мондиал 2026 беше титуляр в три мача и отбеляза гол срещу Франция.

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