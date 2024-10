Иран за малко да свали пътнически самолет: Пасажер засне иранските ракети за Израел, те убиха само 1 човек - палестинец (ВИДЕО)

Пасажер на пътнически самолет успя да заснеме изстрелването на балистични ракети от Иран по цели в Израел. Видеокадрите са стряскащи и ясно показват, че Техеран е действал без да издаде предупреждение към гражданските полети, минаващи в близост и през иранското въздушно пространство.

Предвид видеокадрите е цяло чудо, че не се е стигнало до сваляне на граждански самолет.

Iran's launch of missiles toward Israel was filmed from a passing airplane flying to Dubai



The New York Post reports that before launching the missiles, Tehran did not check whether the airspace was free of civilian flights.



"All the missiles flew past the airliner, but the… pic.twitter.com/XqBxnfGwJS