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В очакване на атака: Моджтаба Хаменей нареди на армията да елиминира "всякаква вражеска заплаха" независимо къде е

31 октомври 2026, 14:33 часа 1396 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В очакване на атака: Моджтаба Хаменей нареди на армията да елиминира "всякаква вражеска заплаха" независимо къде е

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.

Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака". Той разпореди списъка с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили.

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Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.

Какво е наредил Хаменей?

От офиса на върховния лидер съобщиха, че Хаменей се е срещнал с висши командири на въоръжените сили. Той нарече „интелигентната бойна готовност“ за противопоставяне на враговете „с пълна сила“ изискване за „максимално възпиране“.

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Той каза, че всяко ниво и форма на заплаха трябва да срещне „незабавен и ефективен отговор, без географски ограничения“. Това е английският превод на изявлението. В изявлението се предупреждава и за нови атаки. „Ако враговете отново започнат военни или терористични атаки“, се казва още в него, „въоръжените сили на Ислямската република и иранският народ ще определят кога и при какви условия те ще бъдат прекратени“.

Хаменей също така нареди на командирите да укрепят архитектурата на военното разузнаване и да задълбочат местните отбранителни способности в доктрината и тактиката. Той ги помоли да използват съвременни технологии.

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Същевременно Axios съобщи, че лидерите на Саудитска Арабия и Турция са призовали Тръмп да даде повече време на дипломацията с Иран. Призивът идва на фона на настояването на израелския премиер Бенямин Нетаняху за съвместена американско-израелска военна операция срещу Иран веднага след междинните избори в САЩ.

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Израел САЩ война Иран Моджтаба Хаменей
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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