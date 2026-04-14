Ирански агенти може да ме убият: Нетаняху пак се измъкна от делото за корупция

14 април 2026, 13:05 часа 430 прочитания 0 коментара
Ирански агенти може да ме убият: Нетаняху пак се измъкна от делото за корупция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа, отново успя да мине "между капките" по делото, което се води срещу него за корупция. Окръжният съд в Йерусалим се съгласи да отмени трите заседания, които бяха насрочени за разпита на министър-председателя, и така удовлетвори искането на Нетаняху за отлагане. Израелският лидер се позова на „тайни съображения, свързани със сигурността и политиката".

Съдът обаче изисква актуална информация от адвоката му Амит Хадад относно възможността премиерът да даде показания следващата седмица.

Войната с Иран: причината за отлагането

Заседанията по делото за корупция, както и много други наказателни производства, бяха преустановени по време на войната с Иран, тъй като съдилищата бяха поставени в режим на извънредно положение. След влизането в сила на двуседмичното примирие Нетаняху поиска допълнително отлагане с поне две седмици на възобновяването на показанията му поради ситуацията с безопасността и дипломатическите отношения вследствие на конфликта, предава The Times of Israel.

Държавната прокуратура се съгласи да отмени показанията на премиера тази седмица, но поиска исканията за отлагане за следващата седмица да бъдат подадени отново и преразгледани.

Делото трябваше да бъде възобновено на 12 април, но се смята, че зад мотивите за отлагане на Нетаняху стои твърдението, че той може да бъде убит от ирански агенти. Причината - графикът за датите на разпитите е бил оповестен публично.

Давид Гинат - директорът на Шин Бет (Израелската служба за вътрешна сигурност), назначен от Нетаняху, е предупредил в писмо, че „премиерът не може да остава на предварително обявено място за продължителен период, тъй като може да се превърне в мишена на ирански агенти".

Защо срещу Нетаняху се води дело за корупция?

Бенямин Натаняху е обвинен в подкуп, измама и злоупотреба с доверие по три дела, известни като дела 1000, 2000 и 4000. Прокуратурата повдигна обвинения по тях през ноември 2019 г.

Дело 1000 се отнася до твърденията, че Натаняху и членове на семейството му са получавали скъпи подаръци от богати бизнесмени в замяна на услуги и съдействие по различни въпроси.

В Дело 2000 той е обвинен, че е преговарял с Арнон Моузес, издател на частния вестник „Йедиот Ахронот“, за да си осигури благоприятно медийно отразяване.

Дело 4000 включва твърдения, че Нетаняху е подпомогнал регулаторни решения в полза на Шаул Елович, бивш собственик на новинарския уебсайт „Уала“ и бивш изпълнителен директор на телекомуникационната компания „Безек“, в замяна на положително отразяване.

Процесът срещу Бенямин Нетаняху започна през 2020 г. и все още продължава. Той отрича обвиненията, наричайки ги „политическа кампания", целяща да го свали.

В допълнение към процеса за корупция, от 2024 г. израелският премиер е издирван от Международния наказателен съд (МНС) по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Ивицата Газа.

Димитър Радев
Димитър Радев
