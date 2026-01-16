Спорт:

Ирански активисти спипаха режима натясно в ООН, Русия и Китай проявиха лицемерие (ВИДЕО)

16 януари 2026, 10:41 часа 465 прочитания 0 коментара
Ирански активисти спипаха режима натясно в ООН, Русия и Китай проявиха лицемерие (ВИДЕО)

На 15 януари САЩ инициираха заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка със случващото се в Иран. След седмица на заплахи за военна намеса от страна на президента Доналд Тръмп заради масовите убийства на протестиращи от страна на режима в Ислямската република, които може вече да достигат над 12 000 души, а дори и 20 000, от Вашингтон не дадоха никаква яснота за това какви мерки възнамеряват да предприемат срещу Техеран.

Още: "Тръмп държи пръста си на спусъка": Арабистът проф. Чуков за напрежението в Иран

Майк Уолц - посланикът на САЩ в ООН - заяви пред Съвета за сигурност, че Тръмп „подкрепя смелия народ на Иран, точка“. Той добави, че нивото на насилие и репресии, които Техеран е разгърнал срещу собствените си граждани, има последици за международния мир и стабилност.

„Президентът Тръмп е човек на действието, а не на безкрайните разговори, каквито виждаме в ООН“, каза Уолц на фона на постоянните увъртания на американския лидер в преговорите за мир в Украйна. „Той даде ясно да се разбере, че всички опции са на масата, за да се спре клането, и никой не трябва да знае това по-добре от лидерите на иранския режим", допълни посланикът на Щатите в Организацията на обединените нации.

Още: Иранските лидери прехвърлят парите си в чужбина. САЩ: "Плъховете напускат кораба" (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Брутални репресии и заплахи на Тръмп

Протестите в Иран избухнаха на 28 декември 2025 г. като търговски стачки на работници в няколко града заради рязкото обезценяване на местната валута и повишаването на разходите. Демонстрациите бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу режима на аятолах Али Хаменей и се разпространиха във всички 31 провинции.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Иранските лидери предприеха брутални репресии, като блокираха интернет и стреляха безразборно по невъоръжени протестиращи. Служител на иранското министерство на здравеопазването заяви, че са убити над 3000 души, включително над 100 членове на силите за сигурност. Правозащитни организации като базираната в Норвегия Iran Human Rights заявиха, че са убити над 3400 души, а хиляди други са ранени. Според опозиционната телевизия Iran International има данни, от които може да се заключи, че има 12 000 жертви, и то убити само в рамките на два дни - 8 и 9 януари. Има и още по-мрачни оценки: Броят на убитите в Иран може да достигне 20 000: САЩ готвят атака до часове? (ВИДЕО).

Тръмп първо заплаши, че ще удари "силно" Иран, ако режимът убива протестиращи. После обаче отстъпи - поне публично - посочвайки, че убийствата били спрели и че планираните екзекуции на задържани демонстранти били отменени.

Русия и Китай с лицемерни коментари

Русия и Китай, постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и съюзници на Иран, осъдиха САЩ, като заявиха, че това е подклаждане на война и намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Този призив е, меко казано, лицемерен от страна на Москва, която от 4 години води пълномащабна война в съседна Украйна. Не много по-различна е ситуацията за комунистическата власт в Пекин, която агресивно провежда военни учения от години около отцепилия се, демократично самоуправляващ се остров Тайван.

Китай заяви, че военната интервенция на САЩ ще хвърли региона в бездна.

Руският посланик в ООН Василий Небензя каза, че реториката на Тръмп по отношение на Иран през последните дни е „безразсъдна“ и се свежда до „нищо друго освен подбуждане към насилствено сваляне“ на правителството в Техеран.

Още: САЩ отново предупредиха Иран, режимът в Техеран извади бронирана техника по улиците (ВИДЕО)

Иран: Никого не сме убили

Заместник-посланикът на Иран в ООН - Голамхосеин Дарзи - изнесе дълга и пламенна реч, като атакува както ООН, така и САЩ, нарече протестиращите в Иран "терористи" и отрече Техеран да е убил някого от тях въпреки неопровержимите доказателства за противното. Той обвини САЩ и Израел за кръвопролитието. „Всяко действие на агресия – пряко или непряко – ще бъде посрещнато с решителна, пропорционална и законна реакция“, заяви Дарзи.

Докато той изразяваше гнева си, някои от присъстващите в залата служители на ООН и дипломати изглеждаха шокирани, предаде The New York Times. Дарзи също така осъди двама известни опозиционни активисти, които Съединените щати бяха поканили да се обърнат към Съвета - Масих Алинеджад и Ахмад Батеби. Иранският дипломат заяви, че те били „на заплата в Мосад (израелското разузнаване - бел. ред.)“ - често използвана опорка на режима за оправдаване на собствената му агресия.

Още: САЩ: Иран отмени 800 екзекуции на протестиращи (ВИДЕО)

Ирански активисти разказаха за изтезанията на режима от първо лице

През октомври федерален съдия осъди двама мъже, наети от Иран, в заговор за убийството на американо-иранската журналистка Масих Алинеджад в Ню Йорк, където тя живее. В изказването си пред Съвета тя прочете имената на някои от жертвите, които са били убити по време на последните протести. „Списъкът с имена е безкраен. Те знаеха, че ще се изправят пред оръжия и куршуми, но искаха справедливост".

Ахмад Батеби разказа, че когато е бил студент в Иран през 1999 г., е бил арестуван за участие в протести и осъден на смърт. Той е предизвикал гнева на властите, след като снимка, на която държи окървавената риза на свой състудент, се е появила на корицата на списание The Economist. Активистът е бил в затвора в продължение на 8 години, две от които в изолация, и е бил подлаган на многократни изтезания, включително на имитации на екзекуции. Избягал в САЩ през 2008 г.

Още: САЩ удариха Иран заради хилядите убийства на протестиращи

Батеби разказа на съвета, че тялото му все още е покрито с белези от престоя му в затвора, когато разпитващите го нарязали и посипали раните му със сол. Обръщайки се към Дарзи, той каза: „Аз съм тук пред вас – вие се опитахте да ме убиете, но не успяхте. Не можете да убиете всички хора".

А след като Дарзи сякаш се усмихна, активистът заяви: "Не се смейте, господине, не се смейте на мен, защото ще дойде ден, когато ще трябва да се явите в съда и да отговаряте за всичко, което сте направили".

Още: Иран - брутални репресии, жертви и несигурност (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
ООН Съвет за сигурност на ООН Русия Иран Китай САЩ война Украйна протести Иран ирански режим
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес