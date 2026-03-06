Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иранският режим набеляза опозиционна телевизия като "легитимна и приоритетна цел"

06 март 2026, 11:55 часа 319 прочитания 0 коментара
Али Бахадори Джахроми, бивш говорител на иранското правителство при покойния президент Ебрахим Раиси, описа опозиционната телевизионна мрежа Iran International като „легитимна и приоритетна цел“. В публикация в социалната мрежа X той обвини канала, че е неразделна част от "враждебните действия" срещу Ислямската република, и заяви, че телевизията може да бъде цел на "ответни мерки". Това предаде самият ТВ канал в онлайн изданието си на 6 март.

Iran International - свободна медия в битка срещу режима

Iran International е сателитен телевизионен канал на персийски език и многоезична цифрова информационна агенция със седалище в Лондон. Създаден през май 2017 г. и според някои източници свързан със Саудитска Арабия, той се фокусира върху ирански новини, култура, политика, общество и спорт.

Новините са достъпни онлайн, по радио и чрез сателитно излъчване в целия свят, включително в Иран, въпреки официалните опити за цензура. Мрежата отразява геополитическата роля на Иран, икономиката, нарушенията на човешките права, политическите събития, правата на LGBTQ+ и други теми, които са чувствителни за правителството в Техеран. 

Снимка: Getty Images

Каналът два пъти е номиниран за Международен канал на годината от Асоциацията за международно радиоразпръскване и е спечелил награда „Clio Entertainment Award“ за 2023 г., както и награда „Promax UK“ за същата година.

Каналът се подкрепя от „саудитско-британски инвеститор, свързан със саудитското правителство”, твърди The Guardian, посочвайки, че Саудитска Арабия е предоставила 250 милиона долара за Iran International през 2018 г. Но ръководството на канала твърди, че редакционната му дейност е независима, и отрича да има връзка с което и да е правителство.

Iran International бе един от основните и най-достоверни източници по време на протестите в Иран срещу режима през 2022-2023 г., както и в началото на 2026 г. Мрежата разкриваше редовно зверствата на силите за сигурност срещу протестиращите, включително с материал за невъобразим брой жертви, писан на базата на независими оценки, интервюта и вътрешна информация: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

Димитър Радев
