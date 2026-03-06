Спорт:

Операция "Истинското обещание 4": Ракети пак летят към Израел, нови удари в Иран и Ливан (ВИДЕО)

Иран е изстрелял нова вълна ракети към Израел, съобщи Иранската революционна гвардия на 6 март. В изявлението си тя заяви, че 22-рата вълна от операция „Истинското обещание 4“ е започнала с изстрелването на голям брой ракети към израелска територия. Сирени за въздушно нападение прозвучаха в централната част на страната, а израелската армия потвърди за ново изстрелване на балистични ракети от Ислямската република.

Системите за ранно предупреждение са активирани в района на Тел Авив, Шарон и други градове в централната част на Израел. Според военните се очаква мощен ракетен удар. Жителите са призовани незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Удари срещу Иран

Тази сутрин имаше и нови коалиционни удари на САЩ и Израел в иранската столица Техеран.

Централното командване на САЩ заяви, че иранските цели „се унищожават“ от американските сили, докато военните операции продължават. Това проправяло пътя за "продължаване на превъзходната американска военна мощ", заявиха от CENTCOM в публикация в X.

Според видеозапис, получен от иранската опозиционна телевизия Iran International, в петък по време на израелски и американски атаки са били ударени и взривени щаб на разузнаването и база на Иранската революционна гвардия в Пол-е Дохтар, провинция Лорестан.

Медиите в Иран съобщиха, че в петък сутринта в Керманшах, в западната част на страната, са се чули няколко експлозии. Като цяло в Западен Иран е имало доста взривове - има подобни съобщения още за градовете Салмас, Маку и Сакез.

Заплахи за Саудитска Арабия и ОАЕ

Саудитска Арабия съобщи, че в петък сутринта е пресекла три дрона източно от столицата Рияд.

Предупреждения за атаки са изпратени и до жителите на Обединените арабски емирства.

Сателитни снимки от 5 март пък показват щети по нефтопреработвателните съоръжения във Фуджейра в Обединените арабски емирства - след атаката с ирански дронове.

Министерството на външните работи на Катар пък осъди иранската атака срещу сгради в Бахрейн, в които се намират членове на катарските военноморски сили. В изявление, публикувано в X, министерството определи удара като „явна враждебна акция“ и „грубо нарушение“ на суверенитета на Бахрейн, като заяви, че той представлява пряка заплаха за сигурността на страната и за стабилността в региона.

Ведомството посочи, че катарският военноморски персонал, разположен в атакуваните обекти, който участва в съвместен център за морски операции под обединеното военно командване на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, е в безопасност и няма ранени. Министерството изрази пълна солидарност с Бахрейн и призова за прекратяване на ескалацията и спазване на международното право и Устава на ООН: Ирански ракети поразиха държавната петролна рафинерия на Бахрейн (ВИДЕО).

Израелските удари срещу "Хизбула" продължават

Междувременно не спират ударите на израелската армия в Ливан, където действа подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула". Израелските въоръжени сили (IDF/ЦАХАЛ) съобщават, че през нощта са нанесли удари по 10 многоетажни сгради в южните предградия на столицата Бейрут, които са били използвани от „Хизбула“. Сред целите са били щабът на изпълнителния съвет на групировката и склад, използван за съхранение на дронове, съобщават военните.

„Командните центрове са били предназначени да бъдат използвани от „Хизбула“ за подготовка и провеждане на многобройни терористични атаки срещу войските на IDF и държавата Израел“, се казва в изявление на израелската армия. Преди ударите IDF издаде предупреждение за евакуация на четири големи квартала в южните предградия - крепост на „Хизбула“, известна като Дахие.

Ливанските медии съобщават, че израелски удар е поразил апартамент в крайбрежния град Сидон. Все още няма коментар от IDF относно удара.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
