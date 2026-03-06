Съображения за сигурност: Азербайджан изтегля дипломатите си от Иран

Азербайджан ще изтегли дипломатите си от Иран от съображения за сигурност. Това обяви министърът на външните работи Джейхун Байрамов, цитиран от Ройтерс и БТА. Той уточни, че ще евакуират служителите от посолството в Техеран и от генералното консулство в Табриз. Баку вчера обяви, че четири ирански дрона са преминали през азербайджанската граница и са ранили четирима души в Нахичеван.

По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини Израел, че стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан, които според него имат за цел да увредят двустранните отношения на Техеран с Баку.

По време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов Арагчи "отрече Иран да е изстрелвал летателни апарати срещу Азербайджан" и заклейми ролята на "израелския режим в атаките, които имат за цел да отклонят вниманието на обществеността и да уронят добрите отношения между Иран и съседите му", гласи обобщително съобщение на иранското външно министерство.

Дронове удариха автономния азербайджански ексклав Нахичеван, граничещ с Ислямската република, при което президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди извършването на "терористичната атака" с ирански дронове. Дроновете раниха 4 души в ексклава.

"Няма да толерираме този необоснован акт на тероризъм и агресия срещу Азербайджан. Нашите въоръжени сили са получили насоки да подготвят и приложат необходимите ответни мерки. Готови сме да покажем нашата сила срещу всяка една враждебна държава. В Иран не трябва да забравят това", подчерта президентът Алиев.