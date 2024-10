Истинската битка започна: 36-та израелска дивизия навлезе в Ливан (ВИДЕА)

36-я дивизия на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ е навлязла на територията на Южен Ливан, за да унищожи обектите на "Хизбула". Това официално обявиха от пресслужбата на израелската армия.

От армията публикуваха кадри от маневрите им, а коментарът на говорителя на армията гласи: "Дойде време да върнем жителите на севера у дома; това е мисията ни – затова сме тук днес; няма предизвикателство, с което да не можем да се справим, и няма мисия, която да не изпълним."

Сред частите, които ще се включат в битката, са 1-ва пехотна бригада ("Голани"), 188-ма бронирана бригада ("Мълния") и 6-та пехотна дивизия ("Ециони"). Допълнително те ще бъдат придружени и от 282-ра противопожарна бригада на Артилерийския корпус.

