Си Дзинпин претърпял инсулт? Лидерът на Китай с подозрително поведение на срещата на БРИКС, Индия обясни (ВИДЕО)

Твърденията, че китайският президент Си Дзинпин е припаднал или е претърпял инсулт по време на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи по-рано този месец, се оказаха фалшиви. Министерството на външните работи на Индия публикува официално „предупреждение за фалшива информация“, като определи публикациите за „злонамерени“. Слуховете произлязоха от китайски опозиционен лидер в изгнание и се разпространиха, след като Си пропусна галавечерята.

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Си Дзинпин със странно поведение

Във видеозапис от срещата, публикуван от руската държавна медия "Россия-1" пък се видя, че индийският премиер Нарендра Моди прави пауза по време на речта си, докато Си Дзинпин на пръв поглед се държи неадекватно за ситуацията. На кадрите се виждаше, че той се мъчи с някакво устройство и поне трима души му помагат.

Claims that Xi Jinping fainted or had a stroke at the BRICS Summit in New Delhi turned out to be fake.



India's MEA issued an official "Fake Alert", calling the posts "malicious."



The rumors originated from a Chinese exile opposition figure and spread after Xi skipped a gala… pic.twitter.com/UXG8Kdyecd — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

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По-късно беше обяснено, че Си е сигнализирал за загуба на сигнала от слушалката за превод, а не за медицински проблем.

Си Дзинпин присъства и на двата дни от събитието в индийската столица, срещна се на четири очи с Моди, замина по график и се върна в Пекин.

Южноафриканският президент Сирил Рамафоса потвърди отделно, че по лекарско предписание си почива след завръщането си, но не го свърза със срещата на върха.

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