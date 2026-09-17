Путин с удар по Тръмп: Как Русия е помогнала на Иран да унищожи "очите в небето" на американците (ВИДЕО)

Руски сателити, които през пролетта на тази година са прелетели над американската военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, вероятно са помогнали на Иран да унищожи самолета за ранно предупреждение Boeing E-3 Sentry. Общо 14 руски разузнавателни спътника са прелетели над обекта два дни преди иранската атака на 27 март, съобщи CNN, позовавайки се на собствен анализ на орбиталните данни на сателитите, извършен с помощта на специалисти по космически технологии от Project Aurora и Cahan Space.

Още: WSJ: Щети за милиарди - Иран и ударите му по американски военни бази

Американската телевизия твърди, че сред руските спътници е бил „Космос-2573“, способен да получава подробни изображения на военни съоръжения. Още осем спътника са електронни и разузнавателни - могат да прехващат радио- и радарни сигнали, за да идентифицират местоположението на системи за противовъздушна отбрана. Два спътника пък са оборудвани с инфрачервени сензори, а още три използват радари, които позволяват наблюдение в тъмното и през облаци.

„Нашият анализ показва, че тези космически апарати са се движили в перфектно координирана последователност и са имали отлична възможност да съберат голямо количество данни, използвайки различни сензори. Всеки спътник е могъл да предостави отделна част от разузнавателната картина“, казват от CNN.

Още: Цената на петрола: Важен ход на Саудитска Арабия успокои пазарите

Унищожени са "очите в небето" на армията на САЩ в Близкия изток - благодарение на Русия

Сателитите може да са заснели движението на американския самолет Boeing E-3 Sentry - система за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AWACS), който не се е намирал в обичайната си база. На 27 март Иран унищожи самолета, който е наричан „очите в небето“ на американската армия в Близкия изток.

Според източници на изданието мащабът на разрушенията на базата и прецизността на иранските удари биха били практически невъзможни без руска геопространствена разузнавателна информация. Медията обаче не разполага с руски сателитни снимки и не твърди, че е получила доказателства за предаване на данни към Иран от тези 14 сателита.

Още: Лавров бесен: Войната в Украйна се превърна във войната на Тръмп (ВИДЕО)

През март The Washington Post, позовавайки се на три източника, запознати с разузнавателната информация, съобщи, че Русия е споделяла разузнаване с Иран с цел нанасяне на удари срещу американските сили в Близкия изток.

На 27 юли американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще попита диктатора Владимир Путин дали Русия е споделяла със Иран сателитни снимки на американски бази. Според него обаче „това не е имало голямо значение“. Все пак републиканецът на няколко пъти намекваше как Москва явно работи срещу интересите на САЩ в Близкия изток - тя развива широко икономическо и отбранително партньорство с Иран от години.

Още: Какво стана с "малката" война на Тръмп срещу Иран?