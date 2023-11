Израел е освободил 39 палестински затворници (ВИДЕО)

Кадура Фарес, палестински комисар, отговарящ за затворниците, каза, че 33 затворници, освободени на Западния бряг, са били предадени на екип на Международния комитет на Червения кръст. Той добави, че останалите шестима са били освободени от център за задържане в Йерусалим.

Още: Освободените заложници вече са на израелска територия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Размяната на заложници срещу затворници e част от сделката за четиридневно примирие във войната между Израел и "Хамас", което влезе в сила днес. След новината за освобождаването на затворниците, хиляди палестинци излязоха по улиците, за да отпразнуват събитието.

Israel releases 39 Palestinian prisoners (24 women and 15 teenagers) as part of a hostage exchange deal



Palestinians celebrate the event in the streets. pic.twitter.com/bbQUJQKNAj