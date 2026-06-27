Израел и Ливан се споразумяха за примирие

Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество, съобщава БТА. Очаква се ливанските въоръжени сили да поемат контрола над тях и, съгласно рамковото споразумение, Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт.

Ливан: Бежанците да не бързат да се връщат

Войната

Израел и Ливан практически до ден днешен се намират в състояние на война, на която никога не е бил слаган официално край. Ливан не признава Държавата Израел, но не е страна в сегашния конфликт между Израел и групировката "Хизбула", за която се смята, че е значително по-силна от редовната армия на Ливан. Подкрепяното от Иран шиитско движение не участваше в преговорите и се противопоставя на споразумението, което накара много наблюдатели да се усъмнят в успеха му и че то в крайна сметка ще сложи точка на боевете.

Още: Израел и Ливан преговарят за "прехвърляне" на територия между армиите

Хизбула

Противно на исканията на Техеран и "Хизбула" според рамковото споразумение Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която сам обяви, че създава, преди извъндържавните структури като "Хизбула" да се разоръжат. Но договореностите предвиждат Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) постепенно да напуснат две конкретни зони и да предадат контрола над тях на ливанската армия. Няма строго определени срокове и условия, при които да стане това.

След разбирателството между САЩ и Иран: Сблъсък между Тръмп и Нетаняху?

Според международното право "Хизбула" няма право да използва военна сила срещу Израел. По принцип Ливан не би трябвало да позволява територията му да бъде използвана като плацдарм за въоръжени нападения срещу друга държава, но не разполага с нужния капацитет да се противопостави на това.

Вътрешно напрежение

Още: ООН с класификация "геноцид": Израел умишлено е нападал деца в Газа

В началото на годината централното правителство в Бейрут обяви военната активност на "Хизбула" за незаконна – но в същото време се стреми да избягва покачване на вътрешното напрежение. Ливанските власти разглеждат района, контролиран от Израел, който обхваща около 6% от площта на Ливан, като територия, окупирана в противоречие с международното право.

Израелският експерт по Близкия изток Дани Цитринович определи споразумението като впечатляващо дипломатическо постижение, но посочи, че подобен оптимизъм е царял и при сключването и на други договорености преди това, като например споразумението за Газа, чието прилагане навлезе в застой.

Според него основната презумпция, от която изхожда споразумението, че "Хизбула" един ден ще се разоръжи, като доста съмнителна. Малко вероятно е както ливанските въоръжени сили, така Израел да са способни да решат тази задача в обозримо бъдеще, каза той.

Израелско военно присъствие

Още: Израел разби модерна база на "Хизбула" за дронове в Южен Ливан

"В резултат въпросът с оръжията на "Хизбула" може да се превърне в оправдание за израелско военно присъствие за неопределен срок, точно както неуредените проблеми в сферата на сигурността доведоха до проточването на други конфликти", посочи експертът от Института за изследване на проблемите на националната сигурност в Тел Авив. При това е малко вероятно който и да е израелски премиер да се съгласи на пълно изтегляне от Ливан, добави той. Одобреното ограничено предислоциране на сили засяга райони, които Израел така или иначе едва ли би могъл да контролира трайно.

Засега няма видими признаци, че при сегашната обстановка може да има още подобни изтегляния на войски, посочи Цитринович.

САЩ и Иран преговарят в Швейцария: Стартовите позиции и големият залог (ВИДЕО)