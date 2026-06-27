Обявиха мярката за шофьора, причинил катастрофата край Мездра

Врачанският Окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение "Задържане под стража".

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Катастрофата

Припомняме, че на 25 юни 2026 г. следобед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на които се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на четири метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад волана е 21 годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от пет месеца. В колата са били двама негови познати.

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Прокурор Теодора Начева обясни, че въпреки ограничението и молбите на един от неговите спътници Тодоров е ускорил автомобила. Въпреки, че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците в Мездра.

Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.

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