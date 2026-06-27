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Българският актьор, когото критиката в Италия обяви за равен на най-големите й звезди

27 юни 2026, 19:30 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Художествен архив на Народния театър
Българският актьор, когото критиката в Италия обяви за равен на най-големите й звезди

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сава Огнянов е сред най-големите български театрални актьори от началото на XX век и една от фигурите, поставили основите на модерното българско сценично изкуство. За съвременниците си той е артист от европейска величина, а критиката го нарежда до най-големите имена в историята на българския театър.

Кратки биографични данни 

Сава Петров Огнянов е роден на 24 май 1876 г. в Кюстенджа (днешна Констанца, Румъния). Семейството му е част от българската общност в Северна Добруджа, като след Освобождението се мести в България - първоначално в Силистра, а по-късно в Русе. Сава завършва мъжката класическа гимназия "Княз Борис I" и още като ученик проявява силен интерес към литературата и театъра като взима участва в редица училищни представления.

Получава сериозно професионално театрално образование в Германия - две години се обучава в Мюнхен, а след това продължава и в драматичната школа в Берлин при Емануел Райхер – един от значимите европейски театрални педагози по онова време.

Театрална и кино кариера

На 26 години Сава Огнянов дебютира в театър "Сълза и смях" в София, а малко по-късно става част от трупата на Народния театър. Театралната публика е впечатлена от таланта и изключителното му сценично присъствие. Той се подготвя задълбочено за всяка роля, като изучава не само героя, но и целия исторически и литературен контекст около ролята. Неслучайно се смята, че Сава Огнянов е сред театралните дейци у нас, които превръщат театъра от любителско занимание в професионално изкуство като въвежда европейски стандарти на сценична игра и професионална подготовка. Гастролира със спектакли на театъра в различни държави по света.

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През 1911 г. Огнянов заминава за Москва, където се запознава с работата на бележития руски актьор, режисьор и преподавател Константин Станиславски и черпи опит директно от водещите по онова време руски актьори като Василий Качалов и Иван Москвин. 

Едни от най-известните роли на Сава Огнянов са на крал Клавдий от "Хамлет" на Уилям Шекспир; доктор Ранк на Хенрик Ибсен; Франц Моор на Фридрих Шилер; Тоз на Леонид Андреев; Рогожин на Фьодор Достоевски.

Сава Огнянов пробива и в киното, като в Италия му е поверена централна роля във филма "Революционерът д-р Коло" - с нея пожънва голям успех, а критиката го обявява за равностоен талант на най-големите италиански актьори.

Снимка: Wikipedia

Личен живот

Сава Огнянов се жени за дъщерята на чешкия режисьор Йозеф Шмаха - Жозефина, и от нея има дъщеря със същото име.

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Отличия

През 1921 г. Сава Огнянов е награден с орден "Св. Александър" IV степен, едно от престижните отличия в България по онова време.

Актьорът умира на 22 март 1933 г. в София едва на 57-годишна възраст. След смъртта му много театрални дейци подчертават, че българската сцена е загубила един от своите най-големи майстори.

Днес неговото име носи Драматичният театър в Русе, а Народният театър редовно организира чествания и юбилейни изложби в негова чест, като например през тази година театърът отбелязва 150 години от рождението му със специална експозиция.

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Актьори българи Невъзпятите герои авторски Сава Огнянов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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