Издирва се! Виждали ли сте това момиче? (СНИМКА)

Продължава издирването на 17-годишно момиче от София. Сигналът за изчезването на Никол Русинова е подаден на 24 юни във Второ РПУ. От СДВР не уточняват подробности. Апел за издирване има и в социалните мрежи. Полицията и близките на момичето молят всеки, който има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление.

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Официалната информация

Издирва се Никол Русинова на 17 години, която е изчезнала на 24.06.2026 г. около 19:30 часа в гр. София. От момента на изчезването ѝ няма информация за местонахождението ѝ облечена е със дънки блуза и черни маратонки. Ако някой я е виждал или разполага с каквато и да е информация, която може да помогне за откриването ѝ, моля незабавно да се свърже на телефон 0886 75 13 02 или с най-близкото районно управление на полицията. Моля, споделете тази публикация, за да достигне до повече хора. Всяка информация може да бъде от значение. Благодарим за съдействието!

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