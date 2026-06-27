Най-важните новини за деня, 27 юни 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 юни.

ПЪРВИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ РУМЕН РАДЕВ: "ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА?" И "ТУК НЕ Е МОСКВА!"

Участниците в първия протест срещу правителството на Румен Радев затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ с викове „Оставка!“ и „Тук не е Москва!“. На място се събраха стотици граждани с български и европейски знамена, както и представители на граждански организации.

НОВО СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ УДАРИ ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕА)

Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела, дни след като две последователни земетресения разрушиха сгради и отнеха живота на близо 1 000 души, предаде "Ройтерс". Очевидци в Каракас и Маракай са усетили труса, който е с магнитуд 4,9 според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

МЕЖДУ ЯДРЕНА ВОЙНА И "ПРЕДАВАМ СЕ": КАКВО ЩЕ ИЗБЕРЕ ПУТИН, ДОКАТО БЕНЗИНЪТ МУ ПРЕСЪХВА? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Видимото отвсякъде затъване на Русия заради решението на руския диктатор Владимир Путин да започне пълномащабна война срещу Украйна вече дрънка сериозно по нервите на руските ултранационалисти. Успешните украински удари в близкия и по-далечен тил накараха много от тях да искат от Путин "да ескалира" - тоест да се прибегне до пълна мобилизация, убийството на украинския президент Володимир Зеленски и използването на ядрено оръжие.

"СКАЛЪПЕНО ОТСТРАНЯВАНЕ С ИЗМИСЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ": БИВШИЯТ ДИРЕКТОР НА НДК АТАКУВА ЕВТИМ МИЛОШЕВ

"Аз съм обогатявала НДК, без да има нито едно извършено нарушение на правилата на дружеството. В момента е информиран министърът на културата Евтим Милошев затова, че искам да ми бъде позволено да имам правна защита. Аз ще продължавам да доказвам, че не съм направила нищо нередно и че моето отстраняване е един измислен конфликт на интерес". Това заяви бившият шеф на НДК Андрияна Татарова пред bTV.

ГЕРБ С ОСТРИ КРИТИКИ КЪМ БЮДЖЕТ 2026: ТРУПАТ СЕ ДЪЛГОВЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

"Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка на Бюджет 2026. Идеологът на разпасването на държавната сметка беше легитимиран за първи път от Румен Радев. Затова сега Асен Василев се явява като един от големите критици на бюджета". Това заяви пред БНТ бившият финансов министър Владислав Горанов.

СТРЕЛИ ПО ГЕРБ, ПП И ДБ: ГЪЛЪБ ДОНЕВ АТАКУВА ПРЕДИШНИТЕ КАБИНЕТИ И ОБЕЩА РЕФОРМИТЕ В БЮДЖЕТ 2027

Правителството на Росен Желязков и това на Андрей Гюров освен, че бяха задължени да изпълняват удължитления закон за бюджета, но и задължиха бюджета с над 1.1 млрд. евро. Това също се трупа в сметката на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ. По думите му Бюджет 2026 не е бюджетът, който хората очакват, а това, което ще бъде заложено като политики на правителството, е, че те ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година.

ГЕРБ УДРЯ РАМО НА "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ЗА НОВИЯ ВСС

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС е склонна да подкрепи предложенията за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет на "Прогресивна България", ако процедурите бъдат спазени. Готови сме да подкрепим решенията, които управляващите предложат, за да няма обвинения, че саботираме процеса, посочи бившият финансов министър, а сега народен представител Владислав Горанов в студиото на БНТ.

ЗА УЖАСЯВАЩАТА КАТАСТРОФА НА "ТРАКИЯ" С ДЕЦАТА ОТ „СЛАВИЯ“: ШОФЬОРЪТ Е БИЛ ПРИТИСНАТ КАТО В МЕНГЕМЕ ОТ МАНТИНЕЛАТА

През седмицата тежък инцидент насочи вниманието ни отново към пътищата ни. При него загинаха две 9-годишни момчета от школата на футболния клуб „Славия“ и бащата на едното от тях напът за турнир. При удара пострадаха още двама души. На този фон се оказва, че пари за пътна безопасност има, но ефект няма. „Много внимателно изучих тежкото произшествие и видях как товарният автомобил е минал с лекота през мантинелите“, коментира пред bTV бившият шеф на КАТ София Тенчо Тенев.

"ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ ЖЕРТВИТЕ": БИВШИЯТ ШЕФ НА ДАНС СКОЧИ СРЕЩУ ЗАКРИВАНЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА

Навръх 20-ата си годишнина Комисията по досиетата отива в историята - вече няма да е самостоятелна институция. Идеята на управляващите не беше обявена публично, но изскочи от преходните разпоредби на проекта за бюджета. Кабинетът задължава вицепремиера за стратегическото развитие и координацията на политики Иво Христов да подготви преминаването ѝ към Държавна агенция “Архиви”. Срокът да разработи предложение за нормативни промени за вливането е 15 септември, пише "24 часа".

ДВОЙНО ПО-МАЛЪК РЕЗЕРВ ОТ ГАЗ ИМА БЪЛГАРИЯ ОТ СРЕДНОТО В ЕВРОПА ЗАСЕГА: ЗАЩО - ОТГОВОРИТЕ

Върви ли всичко по план при събирането на газов резерв в България за предстоящия есенно-зимен сезон 2026-2027 година? Въпросът стана основателен предвид данни на Gas Infrastructure Europe (GIE), че в България запълняемостта на газовото хранилище "Чирен" е около 26% към момента, докато тази на газовите хранилища в Европа е около 46-47%. Затова Actualno.com потърси с въпроси "Булгартрансгаз", за да разбере има ли причини за безпокойство и защо изоставаме толкова -

АМЕРИКАНСКАТА ИМПЕРИЯ Е В БЕЗИЗХОДИЦА: МЕДИЯ НА "ХИЗБУЛА" ТЪРЖЕСТВУВА

Ще успее ли Вашингтон да се откаже от доминиращата си роля в Близкия изток и да запази оставащото си влияние? На фона на нарастващите военни и финансови разходи американското влияние достигна критична точка. Вашингтон е изправен пред избор: частично да намали присъствието си в региона или да рискува да загуби изцяло позицията си, пише ливанският "Ал Маядин" - медия, близка до "Хизбула" и често представя проирански позиции. Много от изводите в текста са оценки на автора, а не общопризнати факти.