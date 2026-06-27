Опасни горещини: Предупреждение за жителите на тези градове (КАРТА)

Последните дни на юни носят и екстремни горещини. На 28 юни 2026 г. температурите на места в страната ще бъдат опасно високи, като максималните ще са между 32° и 37°. Най-горещо се очаква да бъде във Видин и Кюстендил. От горещините трябва да се пазят и жителите на Ямбол, Благоевград, Пловдив, Силистра, Пазарджик, Ловеч, Велико Търново, Хасково и Стара Загора, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 22-28 юни 2026 г.

Облачно в планините

В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°. По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Карта: НИМХ

Слънцето

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 59 мин. и изгрява в 20 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

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