Лятото тепърва започна, а Дания отбеляза температурен рекорд

Датският метеорологичен институт съобщи, че е регистрирал най-високата температура, откакто се водят метеорологични наблюдения, предаде Франс прес. "Със 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 г.", заяви метеорологичната служба в Екс. Голяма част от Европа – от Франция до Полша, минавайки през хърватското адриатическо крайбрежие – е в плен на жегите, като горещата вълна покачи температурите над 35 градуса и поставя на изпитание здравните системи.

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Червен код

Тъй като горещата вълна се придвижва към североизточната част на континента, максимален червен код за опасно горещо време е обявен и в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария, предаде БТА.

Според изчисления на АФП най-малко 193 милиона жители на Европа, от които 75 милиона в Германия, се очаква да изпитат температури над 35 градуса в някакъв момента на днешния ден, което е повишение в сравнение с вчера.

Предупреждение и в България

Жълт код за горещо време е обявен и за някои области на България. Очаква се на 28 юни 2026 г. температурите на места да достигнат до 37 градуса.

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