Самолет се разби в най-високия небостъргач в Пекин (ВИДЕО)

В китайската столица Пекин лек самолет от модел Sunward SA60L Aurora се разби в кулата CITIC Tower (China Zun) – най-високата сграда в града. Самолетът бе напълно унищожен при удара на 26 юни, а останките му паднаха в близост до източния вход на кулата. Сградата бе евакуирана. Според предварителни данни на борда е имало един пилот. Информацията за загинали или ранени все още не е официално потвърдена.

Причината за катастрофата се разследва.

Драматични кадри, публикувани в социалните мрежи, показаха отломки, падащи от 109-етажната кула CITIC Tower, както и задната част на самолета и счупено стъкло на такси на земята.

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Журналист на CNN е станал свидетел на това как евакуираните от небостъргача хора се стичали по улиците близо до входа, заедно с пожарни коли, полицейски автомобили и линейка.

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Силно отклонена траектория на полета

Снимките в интернет, показващи регистрационния код на самолета, изглежда сочат, че става дума за лек спортен самолет от местно производство – Sunward SA 60L Aurora, собственост на местна компания за обща авиация.

Непотвърдени данни за полета от Flightradar24, публикувани в интернет, изглежда, показват силно отклонена траектория на полета на самолета.

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От 1 май китайската столица е на практика забранена за дронове благодарение на нови, всеобхватни правила. На жителите не е позволено да купуват, наемат или вдигат дронове без одобрение от правителството в рамките на обширната юрисдикция на града.