08 април 2026, 16:40 часа
Снимка: iStock
"Нямаме шанс": Директорът на Honda след посещение в Китай

Нямаме никакъв шанс срещу тях. Така изпълнителният директор на японската автомобилна компания Honda Тошихиро Мибе коментира видяното след посети фабриката на един от доставчиците на фирмата в Шанхай, за да се запознае отблизо с работата на китайските заводи, предаде агенция Nikkei. Фабриката е управлявана от един от големите производители на компоненти в Китай, който доставя части и за американската Tesla.

Всичко в завода е автоматизирано

По думите на Мибе заводът в Шанхай поддържа сериозно качество при ниски разходи за труд. От снабдяване с части до управление на логистиката, всичко в този завод е автоматизирано и дори няма хора на производствения етаж.

Още: Заради Тръмп: Honda се отказва от 3 модела на финален етап на разработка и очаква милиарди загуби

Най-голямата разлика е не самият продукт, а начинът, по който се създава. Китайските компании могат да разработят нов модел автомобил само за около две години. Традиционните производители обикновено се нуждаят от два пъти повече време за това.

По-краткият цикъл означава по-бърз отговор на тенденциите, по-чести обновявания на офертата и по-добро пазарно съответствие. Освен това има икономическо предимство, което западните компании не могат лесно да копират. На практика това означава, че конкуренцията вече не се осъществява на ниво отделни модели, а на цели системи – от дизайна, през веригата за доставки, до темпото на производство.

Изявлението на изпълнителния директор Honda не е резултат от еднократно впечатление. Японската компания губи позициите си в Китай от няколко години, който се превърна в най-важния автомобилен пазар в света. Продажбите на японската марка там спаднаха от 1,62 милиона автомобила през 2020 до около 640 000 през 2025. 

Мибе не е единственият, притеснен от китайската конкуренция. По рано изпълнителният директор на Ford предупреди, че Китай може "да ни изкара всички от бизнеса“, а от Toyota заявиха: "Ако нещата не се променят, няма да оцелеем“.

Още: Почти 10% от автомобилите, продавани в Европа, вече са китайски

Пламен Иванов Отговорен редактор
Honda автомобилни компании китайски автомобили японски автомобили китайски автомобилни компании
