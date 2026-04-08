Разкриха кой стои зад псевдонима Сатоши Накамото, създателят на биткойн

Човекът зад псевдонима Сатоши Накамото - създателят на най-популярната криптовалута биткойн вероятно е криптографът Адам Бек. Това съобщава американското издание The New York Times. Британецът е изпълнителен директор на Blockstream и е една от най-ранните фигури в крипто общността.Той реално е свързан с произхода на технологията, тъй като е създател на Hashcash, система, която става основата за механизма на Bitcoin.

Бек отрича да е Накамото

Заради този факт той отдавна е смятан за възможен създател на криптовалутата. Самият Бек обаче, отрича това и казва, че няма връзка със създаването на биткойн.

Портфейлът, свързан със Сатоши Накамото, в момента държи около 78 милиарда долара в биткойн.

Биткойн е платежна система с отворен код, основана на P2P разпределена мрежова архитектура, подсигурена от блокчейн технология и работеща с едноименна единица биткойн, наричана виртуална валута или криптовалута, макар че не отговаря на общоприетата дефиниция за валута.

През 2008 г. лице под псевдонима Сатоши Накамото намира решения на някои сложни задачи, нерешени дотогава, и споменава за първи път термина биткойн в статия, демонстрираща задълбочени познания в няколко научни дисциплини (математика, криптография, компютърни мрежи и информационни технологии).

