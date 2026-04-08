Вили Вуцов избухна: Всички са срещу Левски! Така не може да продължава!

Един от най-колоритните треньори в българския футбол Велислав Вуцов сподели мнението си за любимия му Левски след издънката срещу Добруджа в Добрич. Новоназначеният треньор на Миньор Перник, който има свой футболен подкаст в YouTube, смята, че всички са срещу Левски и опитват да свалят "сините" от първото място. Той е категоричен, че това не може да продължава по този начин, като смята, че Левски за пореден мач е бил ощетен, визирайки лошия терен в Добрич, както и работата на съдийската бригада.

"Не може всички съдии да свирят срещу Левски"

"Левски трябва да разберат, че всички са срещу тях. Ясно е, те го знаят. Мисля, че вече трябва да се направи тотална рекапитулация, че така не може да продължава. Не може всички съдии да свирят срещу Левски. Не може всички да са обединени срещу нас, всички тъпотии се правят", започна Вуцов. Сега питам – на този стадион може ли да се играе футбол? Аз го говоря от толкова време. Вижте топката как върви. А то това е нива."

Теренът в Добрич - нарочно оставен в лошо състояние?

"Този стадион няма и осветление. Съблекалните знаеш ли какви са били? Имам информация. На какво основание този стадион има лиценз? Някой ще ми каже: „Ама футболна обстановка“. Абе, там има кмет, има Община – като искат, да си оправят условията, за да има футболна обстановка. Като не могат – аут. Станимир Стоилов преди време говореше за терените и човекът си беше прав. Ние искаме да играем добър футбол. Къде в Европа ще играеш такъв мач? Те са го оставили нарочно така. Имам информация, че са го оставили нарочно така. Информацията ми е 100-процентова. Да не ме питат откъде я имам. От Луната. Обади ми се тоя със совалката “Артемис II”, дето пътува за Луната. Оставили са го нарочно така", добави още той.

"Затова ти казвам аз, че правилниците във Български футболен съюз трябва да се променят. Делегатът на мача слиза долу и казва: „Тука не може да се играе футбол“, или най-малкото казва: „Следващият мач тук не се играе“. Ако трябва, мачовете ще се играят на два-три стадиона. Това ще ни накара да си оправим стадионите. Отиваме да играем със Сейшели, Соломонови острови – хората със стадиони. Ние тук играем на нива. Гледай топката – като я пуснеш по земята и тя започва да прави “жабки”, каза още Вуцов.

