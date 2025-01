Израел няма да позволи връщането на палестинците в северната част на Газа, докато не бъде освободена заложничката Арбел Йехуд

Израел заяви днес, че няма да разреши завръщането на разселените палестинци в северната част на Ивицата Газа, докато не бъде пусната на свобода цивилна израелска гражданка, държана в плен. Младата жена трябваше да бъде освободена днес, но "Хамас" не е изпълнил споразумението, посочват от израелската страна.

"Съгласно споразумението за спиране на огъня Израел няма да позволи преминаването на жителите на Газа в северната част на ивицата, докато не бъде освободена Арбел Йехуд - цивилна, която трябваше да бъде пусната на свобода днес", се казва в комюнике на службата на премиера Бенямин Нетаняху.

Arbel Yehud is not a soldier.



She is a loving aunt.



She loves outer space and astronomy.



She embraces life.



15 months ago, she was stolen from her home on Kibbutz Nir Oz, where her family lived for 3 generations.



I am praying that we get to see her return home soon! pic.twitter.com/0r81BLDGSv