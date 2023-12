Израел обяви трета фаза на войната в Газа: Равносметка и данни за убити командири на "Хамас" (ВИДЕО)

Общо петима военни командири на "Хамас" от т.нар. бригада "Газа" са вече елиминирани от израелската армия – това беше оповестено в официалния профил в Twitter на израелските въоръжени сили.

Бригадата е втората най-голяма във въоръженото крило на "Хамас", уточняват от израелската армия:

Our forces continue to operate against Hamas’ leadership in Gaza:



🔴IDF forces eliminated several Hamas commanders and operatives of the Northern Gaza Strip Brigade—the second largest brigade of Hamas—who were hiding in a tunnel located near the Indonesian Hospital during the… pic.twitter.com/mydADVsJaX — Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2023

Трета фаза на операцията в Газа

Началникът на израелския генщаб генерал Херци Халеви обяви, че израелската армия е подсигурила северната част на Газа и вече действа в южната част на Газа.

Най-важният приоритет – да бъдат върнати всички живи заложници. Халеви разказа и какъв е един от обичайните аспекти на тактиката на "Хамас" - складиране на оръжие в цивилни обекти, най-вече жилищни сгради и терористите отиват към тях в цивилни дрехи, като влизат в битка изненадващо, под прикритието, че уж са цивилни:

Our top priority is returning all the hostages home.



Watch the IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi in his statement: pic.twitter.com/iS9T0p02ip — Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2023

Междувременно, израелската армия публикува и видеобрифинг, в който твърди, че "Хамас" продължава да използва цивилни обекти за военни действия – училища и детски градини. Става въпрос за предградието "Ал Шати", откъдето терористите извършват обстрели срещу Израел. Тактиката на "Хамас" - извършва обстрели от училища и детски градини, до които обикновено терористите стигат през мрежата си от подземни тунели, като израелската армия даде пример какво се случва с видеокадри:

Израел: Над 80 наши военни са загинали в ивицата Газа