Израел порази най-големия нефтохимически комплекс в Иран, иранска ракета уби цивилни в Хайфа (ВИДЕО)

Израел нанесе удар по най-големия нефтохимически комплекс на Иран в южния пристанищен град Асалуе, което е довело до сериозни икономически щети и е извадило от строя значителна част от износния капацитет на страната, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац. Той посочи, че целта е била централен обект, отговорен за около половината от нефтохимическото производство на Ислямската република. Кац добави, че съоръжението е било ударено след израелска атака миналата седмица, насочена към друг обект.

Според него двата обекта, „които заедно отговарят за около 85% от иранския износ на нефтохимически продукти, са изведени от употреба и не функционират“.

Той заяви, че щетите възлизат на десетки милиарди долари, и описа нефтохимическия сектор като ключов източник на финансиране за Иранската революционна гвардия и за военното укрепване на страната.

Продължаващите атаки срещу израелски цивилни ще доведат до по-големи икономически и стратегически разходи за Иран, предупреди Израел Кац.

U.S. Central Command (CENTCOM) has published video showing strikes on Iranian targets across the country.

Технологичният университет „Шариф“ — най-престижният инженерно-технически университет в Иран — беше ударен от американско-израелски въздушни удари. Повреди има в лаборатории, джамия и вероятно център за данни, ударен е и близък газов обект. Иран твърди, че е била използвана противобункерна бомба. Университетът „Шариф“ често се нарича „иранския MIT" - той е основен център за наука, инженерство и елитни кадри.

Sharif University of Technology — Iran’s top engineering university — was hit by US–Israeli airstrikes.



Damage: labs, buildings, mosque, and possibly a data center; nearby gas facility hit.



Iran says a bunker-buster bomb was used.



Sharif is often called “Iran’s MIT” — a core… pic.twitter.com/SNvui8eHIA — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Жертви и ранени след ирански ракетен удар в Хайфа

На фона на тези думи телата на четирима души бяха извадени изпод развалините на мястото, където е паднала иранска балистична ракета в израелския град Хайфа, съобщиха спасителните служби на 6 април, докато нов обстрел, насочен към същия район, причини леки наранявания на четирима души и нанесе допълнителни щети.

Пожарната и спасителната служба съобщиха рано в понеделник, че след часове на усилия съвместно с Командването на вътрешния фронт, силите „са спасили двама затрупани души, намерени под развалините без признаци на живот“. Двамата са били мъж и жена на възраст около 80 години.

Няколко часа по-късно бе съобщено, че трето тяло – на мъж на около 40 години – е било намерено под развалините на сградата. Малко след това спасителните сили съобщиха, че са открили и тялото на 35-годишна жена. Този труп беше открит около 18 часа след удара на ракетата.

Първоначално четирима души бяха обявени за изчезнали след удара. При атаката беше сериозно ранен и 82-годишен мъж, 78-годишна жена беше с леки до умерени наранявания, а 38-годишна жена и 10-месечно бебе – с леки наранявания, като бебето има травма на главата, казват медицински представители, цитирани от The Times of Israel. Говорител на медицинския комплекс „Рамбам“ заяви, че 82-годишният мъж е претърпял операция и е под упойка и изкуствено дишане. Съпругата му, на 78 години, също е хоспитализирана и е в добро състояние, съобщиха от болницата.

Според разследванията на военните и полицията бойната глава на балистичната ракета, съдържаща според оценки няколкостотин килограма взривно вещество, не е експлодирала при удара. Кинетичната енергия от удара е причинила срутването на няколко етажа от жилищната сграда. Въпреки това не са нанесени сериозни щети на съседните жилища. Ако бойната глава беше експлодирала, щетите от взрива вероятно щяха да унищожат цялата сграда и да повредят околните жилища, гласи оценката на спасителните екипи.

Разследване на израелските въздушни сили установи, че ракетата не е била прехваната, защото се е разпаднала във въздуха и очакваната ѝ траектория се е променила. Част от ракетата, вероятно бойна глава, след това е паднала и е ударила жилищната сграда, причинявайки частичното ѝ срутване.

Отделно от това днес е имало иранска ракетна атака в Централен Израел с поне един ранен.

А Израел продължава да нанася удари срещу "Хизбула" в Южен Ливан.

Israel continues to destroy southern Lebanon.