Любопитно:

Израел с десета вълна от удари срещу Техеран - поразява там, където най-много боли (ВИДЕО)

04 март 2026, 12:09 часа 323 прочитания 0 коментара
Израел с десета вълна от удари срещу Техеран - поразява там, където най-много боли (ВИДЕО)

Израелската армия обяви сутринта на 4 март, че е започнала „мащабни удари срещу цели на иранския терористичен режим“ в столицата Техеран. Това е десетата вълна от удари на израелските военновъздушни сили срещу града и околностите му по време на операция "Ревът на лъва" - новата война между Израел/САЩ и Иран (американската операция носи отделното наименование "Епична ярост"). Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ) обявиха, че са атакувани десетки цели.

Още: Иран няма откъде да изстрелва балистични ракети: Невероятен спад в атаките за 4 дни (ВИДЕО)

Удар по щаба на "Басидж" и по ПВО

Сред тях е щабът на силите "Басидж" - паравоенна доброволческа милиция в рамките на Иранската революционна гвардия и един от петте ѝ стълба.

В изявлението се споменават още удари по ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана. Говорителят на силите също така заяви, че е бил атакуван „директоратът за снабдяване и логистика, свързан със сухопътните сили на режима“.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той добави, че IDF възнамерява да продължи да засилва атаките срещу военната инфраструктура на Иран.

Още: Израел заплаши: Ще убиваме всеки нов ирански лидер

Нови кадри, публикувани от израелските въоръжени сили, показват въздушен удар срещу иранска система за противовъздушна отбрана в района на Техеран. ЦАХАЛ твърдят, че от началото на конфликта са нанесли удари по десетки ПВО системи.

Израелските въоръжени сили публикуваха и кадри, за които се твърди, че показват нанесен удар по ирански хеликоптер Ми-17. Но целта, изглежда, е боядисан хеликоптер примамка на земята, което предполага, че ударът вероятно е поразил фалшива цел, а не истински вертолет.

Израелски атаки в Исфахан и Шираз

Израелските въздушни сили са извършили серия от въздушни удари срещу ирански военни обекти също така в Исфахан и Шираз през нощта, съобщава военното командване. Говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин заяви на пресконференция, че това е първият път, когато военните нанасят удари в тази област в рамките на текущата кампания срещу Иран. Исфахан е център на едноименната провинция в Централен Иран, а Шираз е център на провинция Фарс (Южен Иран).

При ударите са били поразен над 20 цели, включително две съоръжения в Исфахан, където Иран съхранява модерни балистични ракети „Гадр“, твърди израелската армия. Според нея други цели са били складове за балистични и крилати ракети, както и системи за противовъздушна отбрана. „Смятаме, че ударите са унищожили десетки балистични и крилати ракети“, каза Дефрин, цитиран от The Times of Israel.

Още: Двойният стандарт на Тръмп: САЩ правят в Иран това, което отказват на Украйна да прави в Русия с "Томахоук"

Още нападения в региона

Дрон удари щабквартирата на иранска кюрдска опозиционна група в Иракски Кюрдистан на 4 март, твърдят източници от службите за сигурност, цитирани от Reuters. Няма информация за жертви или щети на този етап.

Саудитски говорител по въпросите на отбраната същевременно заяви, че е имало опит за атака с дрон срещу рафинерията в Рас Танура, но не са докладвани щети.

Израел пък обяви евакуация за Южен Ливан на фона на новия фронт с подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Иранската военноморска фрегата „Дена“ е била потопена от подводница - вероятно американска - близо до Шри Ланка, като най-малко 101 души са в неизвестност, твърди Reuters. Корабът се е връщал от международното военноморско учение „MILAN 2026“ в Индия, когато е потънал на 4 март.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Техеран Иран война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес