Израел ще отмени нахлуването в Ивицата Газа при две условия

Организацията трябва "да се предаде безусловно" и да освободи всички заложници, взети при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, заяви подполковник Джонатан Конрикус. Той допълни, че израелските сили ще "ликвидират "Хамас" напълно".

"Ако "Хамас" излезе от скривалищата си, които крие под израелските цивилни граждани, което прави в момента, върне заложниците ни - всичките 212 - и се предаде безусловно, тогава войната ще приключи", заяви говорителят, цитиран от ABC. "Ако те не го сторят, вероятно ще трябва да влезем и ние да го направим".

Подполковник Конрикус каза, че хората "трябва да вземат страна според собствения си морал". "Ако искате да сте на страната на терористите или на страната на Израел, това е ваш избор", каза той.

Междувременно САЩ и Катар водят дипломатическа кампания, която да принуди Израел да отложи още готвената сухопътна офанзива в Ивицата Газа, за да не се рискуват животите на заложниците.

Само че Израел отказва да спре огъня. Високопоставен израелски служител заяви пред CNN, че не е запознат с призива на САЩ да се отложи сухопътната операция в Газа, и добави, че Израел и Щатите искат да освободят всички заложници "възможно най-бързо".

Снощи в Газа се е провел най-мощният и най-продължителен обстрел от началото на войната.

