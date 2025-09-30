Израел съобщи за предполагаема терористична атака в окупирания Западен бряг (ВИДЕО 18+)

Двама души са ранени при предполагаема терористична атака с автомобил на кръстовище в Западния бряг - окупираната от Израел палестинска територия, намираща се западно от река Йордан. Инцидентът е станал южно от Йерусалим днес, 30 септември, съобщава спешната израелска служба „Маген Давид Адом“. Посочва се, че състоянието на 15-годишен пострадал е тежко. Вторият ранен е на 16 г. и е в умерено състояние. И двамата са откарани в болници в Йерусалим.

Нападателят е ликвидиран

Полицията съобщава, че нападателят е бил неутрализиран от силите за сигурност на мястото на инцидента. Видеозапис 18+ показва мъже в цивилни дрехи, насочили оръжия към фигура на земята до кола.

Първоначално случилото се беше съобщено като стрелба, а после се разбра, че това е било така заради изстрелите по нападателя. Според полицията той е бил прострелян от въоръжен цивилен на място.

Палестинецът, който е извършил предполагаемата атака с автомобил на кръстовището "Ал-Хадер", ранявайки двама тийнейджъри, е опитал да намушка още хора с нож, твърдят Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF), цитирани от The Times of Israel.

Нападателят е идентифициран от служители на сигурността като жител на близкото градче Бейт Фаджар.

IDF съобщава, че блокира пътища, обгражда палестински градове в района и извършва проверки след нападението.

Снимка: Getty Images

Местният съвет на селището в района съобщава, че магистралата, на която е станал инцидентът, е отново отворена за движение.

Увеличаване на атаките в последния месец

Спешните служби казват, че човекът, който е управлявал колата, е блъснал израелски заселници на известно място за автостоп в окупирания Западен бряг. Инцидентът е станал в района на Витлеем в окупирания Западен бряг, близо до контролно-пропускателен пункт, водещ към Източен Йерусалим.

Тези контролно-пропускателни пунктове се намират в окупирания Западен бряг и са места, които палестинците често посещават, когато се опитват да стигнат от окупирания Източен Йерусалим до Западния бряг, посочва Al-Jazeera, предавайки от йорданската столица Аман, защото медията е забранена в Израел.

"През последния месец наблюдаваме тенденция към увеличаване на атаките", добавя телевизията, за която се знае, че е финансирана от катарското правителство.

Западният бряг е палестинска територия, на която Израел от години изгражда селища и ги населва с израелци. Анклавът е управляван от правителството на Бенямин Нетаняху, там действат и израелски сили за сигурност, които непрекъснато проверяват палестинците на специално изградени КПП-та.