Израел удари обекти на "Хизбула" - този път не на обичайното място (ВИДЕО)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са атакували позиции на проиранската шиитска групировка "Хизбула" в Източен Ливан днес, 15 юли. Изтребители на израелската армия извършиха атака срещу военни обекти в източната част на долината Бекаа, които подкрепяната от Иран милиция използва за обучения, обявиха от ЦАХАЛ. Съобщението идва на фона на серия от удари в края на юни по съоръжения на "Хизбула" в Южен Ливан от страна на израелската армия, показващи, че примирието е крехко.

Припомняме, че през 2024 г. израелските сили провеждаха месеци наред кампания с удари срещу "Хизбула", защото според тях групировката е складирала оръжия в Южен Ливан и е обстрелвала редовно Северен Израел. Заради това десетки хиляди израелски граждани бяха напуснали домовете си в северната част на страната. В крайна сметка, през ноември 2024 г. се стигна до примирие, според което израелските сили трябваше да се оттеглят от своята страна на границата, а Ливанските въоръжени сили да осъществяват контрол в района и да не дават на "Хизбула" да действа там. Помагаха и Временните сили на ООН в Ливан - UNIFIL, които попаднаха под израелски атаки.

