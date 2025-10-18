Кораб гори в Аденския залив: Хутите мълчат

Кораб се е запалил в Аденския залив край Йемен след като е бил ударен от снаряд, съобщи "Ал Джазира", позовавайки се на съобщение на британските военни, като един от докладите предполага, че екипажът му се е готвил да напусне плавателния съд. Инцидентът в събота се случва, докато йеменските бунтовници хути продължават военната си кампания за атакуване на кораби през коридора на Червено море в знак на солидарност с палестинците, подложени на обстрел в геноцидната война на Израел в Газа.

Фирмата за морска сигурност Ambrey описа кораба като танкер под флага на Камерун, който е подал сигнал за бедствие, докато е преминавал на около 60 морски мили южно от Ахвар в Йемен.

В него се казва, че радиосигналът е подсказвал, че екипажът се готви да напусне кораба и че е в ход операция по търсене и спасяване.

Хутите все още мълчат

Хутите не поеха веднага отговорност за нападението, въпреки че може да им отнеме часове или дори дни, за да го направят. Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) на британските военни е издал предупреждение за плавателния съд, описвайки инцидента като станал на около 210 км източно от Аден.

„Кораб е бил ударен от неизвестен снаряд, което е довело до пожар“, съобщиха от UKMTO. Властите разследват.

Групировката е предприела множество атаки срещу кораби в Червено море от 2023 г. насам, насочени към кораби, които смятат за свързани с Израел или негови поддръжници. Атаките нарушиха търговските потоци през Червено море и Суецкия канал, един от най-натоварените корабни маршрути в света. ОЩЕ: Убиха началника на генщаба на хутите, йеменските бунтовници заплашиха Израел