Летището в Бангладеш е в пламъци (ВИДЕО)

Полети от главното летище на Бангладеш бяха забавени или отклонени в събота след като в товарния терминал избухна голям пожар, съобщиха официални лица, предаде "Ройтерс". Тридесет и шест пожарни екипа работят по потушаването на пламъците, каза пред "Ройтерс" Талха бин Засим, служител от медийното звено на пожарната служба и гражданската защита. Служителят на летището Масудул Хасан добави, че всички самолети са в безопасност. Нямаше незабавна информация за това какво може да е причинило пожара.

Дим и гъсти облаци от изпарения са се разпространили из летищния комплекс, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Защо това има значение?

Hazrat Shahjalal е един от най-натоварените портали в Бангладеш. Спирането там прекъсва пътуванията, логистичните и товарните операции в целия регион - особено когато пожарът произхожда от товарна зона, съдържаща потенциално опасни материали, пише още NEXTA. ОЩЕ: Учебен военен самолет се разби в училище в Бангладеш (ВИДЕО)

Засегнатите полети

Засегнати бяха както вътрешни, така и международни полети. Полет на IndiGo от Делхи до Дака е бил пренасочен към Колката, а полет на Air Arabia от Шарджа в Обединените арабски емирства е бил пренасочен към Читагонг. Междувременно, полет на Cathay Pacific от Хонконг е бил видян да кръжи в небето, след като не е успял да кацне на летището в Дака, съобщиха официални лица.

Армията, военноморските сили и военновъздушните сили се присъединиха към пожарната служба в усилията за овладяване на пожара.

Трети голям пожар в Бангладеш за последните дни

Това е третият голям пожар, съобщен в Бангладеш тази седмица. Пожар във вторник във фабрика за облекло в Бангладеш и съседен химически склад уби най-малко 16 души и рани други. В четвъртък друг пожар изпепели сграда на фабрика за облекло в зона за експортна преработка в Читагонг, предава "Ройтерс". ОЩЕ: Инцидент в изследователски център на Роскосмос, има съобщения за изтичане на ракетно гориво (ВИДЕО)