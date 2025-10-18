Войната в Украйна:

"Още са жадни за кръв": 11-членно семейство в Газа беше ударено от танков снаряд

18 октомври 2025, 16:33 часа 173 прочитания 0 коментара
"Още са жадни за кръв": 11-членно семейство в Газа беше ударено от танков снаряд

Израелските сили са убили 11-членно палестинско семейство в Газа, което се определя като едно от най-смъртоносното единично нарушение на крехкото примирие, откакто то влезе в сила преди осем дни. Новината съобщава  "Ал Джазира". Атаката е извършена в петък вечерта, когато израелските сили са изстреляли танков снаряд по цивилен автомобил, превозващ семейството на Абу Шаабан в квартал Зейтун в град Газа, според гражданската защита на Газа.

Причената е, че преминало т. нар. „жълта линия“, разграничаваща зоните под контрола на израелската армия.

"Окупацията все още е жадна за кръв"

Седем деца и три жени бяха сред убитите, когато израелските военни стреляха по автомобила, докато семейството се опитваше да стигне до дома им, за да го огледа, каза в изявление говорителят на гражданската защита Махмуд Басал.

„Можеха да бъдат предупредени или да се действа по различен начин“, каза Басал, добавяйки, че „случилото се потвърждава, че окупацията все още е жадна за кръв и настоява да извършва престъпления срещу невинни цивилни“.

От влизането в сила на прекратяването на огъня - Израел е убил 28 души, отчита още "Ал Джазира".

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременн още 15 тела на палестинци, задържани от Израел, бяха върнати в Газа като част от споразумението за прекратяване на огъня , с което общият им брой достигна 135. Много от тях показват следи от мъчения или екзекуции, пише още медията. ОЩЕ: Анализ: Новата война в Газа чука на вратата и то не с основна роля на Израел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ивицата Газа Снаряд война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес