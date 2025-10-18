"Още са жадни за кръв": 11-членно семейство в Газа беше ударено от танков снаряд

Израелските сили са убили 11-членно палестинско семейство в Газа, което се определя като едно от най-смъртоносното единично нарушение на крехкото примирие, откакто то влезе в сила преди осем дни. Новината съобщава "Ал Джазира". Атаката е извършена в петък вечерта, когато израелските сили са изстреляли танков снаряд по цивилен автомобил, превозващ семейството на Абу Шаабан в квартал Зейтун в град Газа, според гражданската защита на Газа.

Причената е, че преминало т. нар. „жълта линия“, разграничаваща зоните под контрола на израелската армия.

"Окупацията все още е жадна за кръв"

Седем деца и три жени бяха сред убитите, когато израелските военни стреляха по автомобила, докато семейството се опитваше да стигне до дома им, за да го огледа, каза в изявление говорителят на гражданската защита Махмуд Басал.

„Можеха да бъдат предупредени или да се действа по различен начин“, каза Басал, добавяйки, че „случилото се потвърждава, че окупацията все още е жадна за кръв и настоява да извършва престъпления срещу невинни цивилни“.

От влизането в сила на прекратяването на огъня - Израел е убил 28 души, отчита още "Ал Джазира".

Междувременн още 15 тела на палестинци, задържани от Израел, бяха върнати в Газа като част от споразумението за прекратяване на огъня , с което общият им брой достигна 135. Много от тях показват следи от мъчения или екзекуции, пише още медията. ОЩЕ: Анализ: Новата война в Газа чука на вратата и то не с основна роля на Израел