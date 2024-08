Израелската армия е убила командира на специалните сили на "Хизбула"

Докато светът очаква ирански удар по Израел, израелската армия се похвали с ликвидирането на ключови членове на подкрепяните от Техеран групировки "Хизбула" и "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха за убийството на командира на специалните сили на "Хизбула" Али Джамал ад-Дин Джауад.

Джабер Азиз, командир на батальона "Ал-Фуркан" на "Хамас", също е бил убит - в Ивицата Газа.

Още: Русия вече доставя на Иран ПВО в подготовка за войната с Израел: The New York Times

Ликвидирането на командира на "Хизбула" е станало вчера, 5 август. Али Джауад е член на елитното подразделение "Радуан" на шиитската групировка. Бил е убит при удар с дрон в понеделник вечерта в Южен Ливан, съобщават от ЦАХАЛ.

