Увеличават се убитите в ОАЕ: Отбраняваме се срещу бруталната и непровокирана иранска агресия

Обединените арабски емирства (ОАЕ) потвърждават, че са в състояние на отбрана в отговор на бруталната и непровокирана иранска агресия, която включваше изстрелването на повече от 1400 балистични ракети и дронове, насочени към инфраструктура и цивилни обекти, довели до смърт сред цивилното население. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на ОАЕ, цитирано от националната новинарска агенция УАМ.

Тези атаки представляват грубо нарушение на международното право и Устава на ООН, посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на ОАЕ и пряка заплаха за тяхната сигурност и стабилност.

Броят на загиналите от иранските удари в ОАЕ нарасна до 6, като други 122 са ранени, според Министерството на отбраната на ОАЕ. "Днес (10 март 2026 г.) системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ засякоха 9 балистични ракети, 8 от които бяха унищожени, а 1 балистична ракета падна в морето. Засечени бяха и 35 дрона, 26 от които бяха прихванати, а 9 дрона удариха територията на ОАЕ. В резултат на тези атаки бяха убити шестима граждани на ОАЕ, Пакистан, Непал и Бангладеш, а 122 души бяха леко и средно ранени - граждани на ОАЕ, Египет, Судан, Етиопия, Филипините, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан, Афганистан, Бахрейн, Коморските острови, Турция, Ирак, Непал, Нигерия, Оман, Йордания и Палестина", се казва в изявление на Министерството на отбраната на ОАЕ в социалната мрежа "Х".

ОАЕ подчертават, че не се стремят да бъдат въвличани в конфликти или ескалация. Страната обаче потвърждава пълното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, национална сигурност и териториална цялост, както и за гарантиране на безопасността на своите граждани и на чуждестранните жители, в съответствие с международното право и Устава на ООН.

Още: Абу Даби гори: Атака с дронове срещу един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в света (ВИДЕО)