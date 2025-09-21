Извънреден конгрес на основната турска опозиция - председателят е преизбран

Лидерът на основната турска опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП) - Йозгюр Йозел бе преизбран за председател на партията на състоялия се днес, 21 септември, извънреден конгрес на НРП в столицата Анкара. Йозел, който беше единствен кандидат, получи гласовете на 835 делегати от общо 917 с право на глас, съобщи вестник „Хюрриет“, цитиран от БТА. Избрани бяха и членове на Централния комитет на формацията.

Около 300 делегати на истанбулската областна организация не участваха в гласуването, защото изборът на окръжното ръководство бе анулиран със съдебно решение и на негово място бе назначен синдик.

Извънредният конгрес на НРП се състоя днес в културния център „Назъм Хикмет“ в Анкара под мотото „Не на заговора, не на синдиците“. Той бе насрочен с решение от 6 септември в навечерието на делото за отмяна на проведения на 4-5 ноември редовен конгрес през 2023 г., на който Йозел бе избран за председател, побеждавайки предишния лидер на партията Кемал Кълъчдаролу.

Решението по делото, което се гледа на 15 септември тази година, бе отложено за 24 октомври.

Снимка: iStock

Втори поред извънреден конгрес

Днешният конгрес е вторият поред извънреден конгрес на НРП. Предишният се проведе през април.

Преизбирането на Йозгюр Йозел и на централното ръководството на НРП се възприема като спечелен за трети път вот на доверие от редиците на партията и подсилва позициите на ръководството в навечерието на предстоящото на 24 септември съдебно дело, посочва вестник „Карар“, също цитиран от БТА.

В речта си пред извънредния конгрес Йозгюр Йозел обяви, че НРП ще проведе митинг в знак на солидарност с палестинците в Ивицата Газа на 25 септември в Истанбул.