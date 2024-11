Японският премиер заспа по време на преизбирането си (ВИДЕО)

Шигеру Ишиба, лидер на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (LDP), беше видян да дреме в парламента в понеделник, когато беше преизбран за министър-председател на страната, съобщи Independent.

Видеото нашумя в Япония и коментарите в социалните мрежи бяха: "Шигеру Ишиба спи по време на изборите за номинация за министър-председател, на които беше избран следобед".

Това поведение видимо подразни бившия премиер Таро Асо, за когото не е тайна, че не го харесва.

The Japanese prime minister fell asleep during his re-election



Shigeru Ishiba , leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP), was seen napping in parliament on Monday as he was re-elected as the country's prime minister, the Independent reported. pic.twitter.com/E45qinuYwf