"Моля ви, намерете детето ми незабавно": Училище се срути в Индонезия (ВИДЕО)

Училищна сграда се срути в Индонезия в понеделник, най-малко един човек е загинал, десетки са ранени, а 65 са затрупани под развалините, рпедаде британското издание "Гардиън". Спасители, полицаи и войници копаеха през нощта и успяха да извадят осем слаби и ранени оцелели часове след като сградата на ислямското училище-интернат „Ал Хозини“ в град Сидоарджо в Източна Ява се срути, докато ученици се молеха.

Броят на жертвите вероятно ще се увеличи

Спасителите са видели още тела, което показва, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи. В момента обаче спасителите са се съсредоточили върху спасяването на тези, които са все още живи.

„Подаваме кислород и вода на онези, които все още са заклещени под отломките, и ги поддържаме живи, докато работим усилено, за да ги извадим“, каза Сигит.

Междувременно спасителите осигуряват кислород и вода на тези, които са останали затрупани повече от 12 часа.

Родителите са съкрушени

Семействата на учениците се събраха в болници или близо до срутената сграда, очаквайки с нетърпение новини за децата си. Роднини ридаеха, докато наблюдаваха как спасителите изваждат прашен, ранен ученик от затрупаната молитвена зала.

A school building collapsed in Sidoarjo, East Java, during afternoon prayers, leaving one student dead and over 99 injured. 65 students remain trapped under rubble as rescuers provide oxygen, water, and medical aid. Families anxiously await news. Investigation points to… pic.twitter.com/ldQpUOt9K5 — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) September 30, 2025

На табло на командния пункт, поставен в комплекса на интерната, са посочени 65 ученици като изчезнали към вторник сутринта. Те са предимно момчета от седми до единадесети клас, на възраст между 12 и 17 години.

„О, Боже мой... синът ми е все още погребан, о, Боже мой, моля те, помогни!“, извика истерично майка, виждайки името на детето си на дъската, последвана от виковете на други родители, чиито роднини бяха сполетели подобна съдба. „Моля ви, господине, моля ви, намерете детето ми незабавно“, извика баща, държейки ръката на един от членовете на спасителния екип.

Тежки бетонни плочи и други развалини, както и нестабилни части на сградата, затрудниха спасителните операции, каза Нананг Сигит, служител от спасителната операция, ръководил операцията. Тежка техника имаше на разположение, но не се използваше поради опасения, че може да причини по-нататъшно срутване. ОЩЕ: Срути се част от Алпите, цяло село вече не съществува (ВИДЕО)