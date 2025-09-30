Катар: Ще обсъдим плана на Тръмп за Газа с “Хамас“ и Турция

Катар обяви, че ще проведе разговори с преговарящи представители на палестинската групировка “Хамас“ и Турция относно плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари заяви, че делегацията на Хамас е обещала да проучи плана „отговорно“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

“Преговарящата делегация на “Хамас“ обеща да го разгледа отговорно“, посочи той и допълни: “Днес ще се състои и друга среща, в която ще участва и турската страна, заедно с делегацията на Хамас“.

Още: "Хамас" бере душа – единствената им карта са заложниците": Мохамед Халаф за ситуацията в Газа (ВИДЕО)