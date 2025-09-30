Войната в Украйна:

Катар: Ще обсъдим плана на Тръмп за Газа с “Хамас“ и Турция

30 септември 2025, 14:25 часа 153 прочитания 0 коментара
Катар: Ще обсъдим плана на Тръмп за Газа с “Хамас“ и Турция

Катар обяви, че ще проведе разговори с преговарящи представители на палестинската групировка “Хамас“ и Турция относно плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари заяви, че делегацията на Хамас е обещала да проучи плана „отговорно“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

“Преговарящата делегация на “Хамас“ обеща да го разгледа отговорно“, посочи той и допълни: “Днес ще се състои и друга среща, в която ще участва и турската страна, заедно с делегацията на Хамас“.

Още: "Хамас" бере душа – единствената им карта са заложниците": Мохамед Халаф за ситуацията в Газа (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катар Ивицата Газа война Израел информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес