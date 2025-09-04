Войната в Украйна:

Какви заявки даде тройката Путин-Си Дзинпин-Ким Чен Ун: Анализ за парада в Китай

Си Дзинпин искаше да покаже военната си мощ на САЩ и даде нов прочит на историята на Втората световна война. Има една заявка за нова и определяща роля на Китай оттук насетне. Това заяви бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова пред bTV. Тя допълни, че китайската нация се обновява и това се свежда нищо по-малко от Тайван. Още: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

Какви са заявките от парада в Китай?

"Си Дзинпин възражда комунистическия кръг държави и комунистическият лагер отпреди време. Тройката Владимир Путин-Си Дзинпин-Ким Чен Ун няпомня комунистическия лагер. Си Дзинпин изпълва завета на предшествениците си - Тайван да бъде под контрола на Китай", смята Елена Поптодорова. 

"Си Дзинпин даде заявка за противопоставяне на Западния блок", отсече бившият посланик на България в САЩ. 

Елена Поптодорова посочи още, че не е случайно, че няма европейски представител на парада в Китай. "Много жалко е, че БСП не успява да играе държавническата роля, която и е възложена от обстоятелствата. Ако господин Атанас Зафиров има някакъв дивидент от посещението си в Китай на парада, то в държавнически план не е така", добави Поптодорова. 

Журналистът Валерий Тодоров добави, че и други държави преминаха към военни паради, като например Франция. "Китайският лидер каза една много важна фраза - "Възраждането на китайската нация върви неудържимо". Това е една заявка за силна лидерска роля на Китай", коментира Тодоров. 

Според него ролята на Китай се засилва и България няма полза да се изолира. "Ако говорим за българската визита, посещението на вицепремиера Атанас Зафиров е партийна визита", добави Валерий Тодоров. 

Антон Иванов
