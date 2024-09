Катар дава гаубици на Украйна в триъгълна сделка с Германия

Германия е одобрила продажбата на модерни артилерийски системи RCH 155 на Катар. В замяна близкоизточната страна ще прехвърли 12 от своите 24 германски самоходни гаубици Panzerhaubitze 2000 на Украйна.

Тези гаубици ще бъдат ремонтирани в Германия, като се очаква шест от тях да бъдат доставени на Киев до края на годината, а останалите - до средата на 2025 г., пише германският таблоид BILD, позовавайки се на свои източници.

Трансакцията е част от програмата за т.нар. триъгълни сделки, при която държавите донори разменят стари оръжия за нови, което позволява на Украйна бързо да получи жизненоважно военно оборудване, като същевременно поддържа запасите на помагащите ѝ държави.

