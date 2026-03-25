Катар спира изцяло износа на газ: Форсмажор, който ще засегне ето кои държави

Доставките на втечнен газ от Катар спират заради иранските удари по катарската енергийна инфраструктура. Дружеството "Катар енерджи" (Qatar Energy) е обявило форсмажор и очаква затрудненията да продължат с години. Това обявиха белгийски медии, посочвайки, че Белгия не може повече да разчита на внос оттам.

Катарското дружество е на второ място в света по износ на втечнен газ и по-рано този месец обяви безсрочно спиране на дейността си, отбелязват медиите. Очакванията са затрудненията да бъдат отстранени в срок от три до пет години и да засегнат 17 на сто от общия катарски износ на втечнен газ, е уточнил катарският енергиен министър Саад Шерида ал Кааби.

Това решение ще засегне също Италия, Южна Корея и Китай.

8% от целия втечнен газ, който изнася Катар, отива за Белгия. Това обаче е само 30 на сто от общото внасяно количество от това гориво в страната, която си е осигурила диверсификация на вноса.

По-рано тази седмица белгийското правителство съобщи, че предвижда да започне внос на втечнен газ от Норвегия. За миналата година 36 на сто от общите количества използван от Белгия газ са били осигурени от Норвегия по газопровод.

