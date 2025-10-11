Войната в Украйна:

Ким Чен Ун демонстрира "най-мощната" междуконтинентална ракета: Грандиозен военен парад в Пхенян (ВИДЕО)

Северна Корея проведе голям военен парад по случай 80-годишнината на управляващата Корейска работническа партия. По време на парада лидерът Ким Чен Ун представи най-новата междуконтинентална балистична ракета Hwasong-20 ("Хвасонг-20"), която държавната севернокорейска информационна агенция KCNA определи като "най-мощната стратегическа ядрена оръжейна система" на страната.

На парада присъстваха малък брой чуждестранни високопоставени лица, сред които китайският премиер Ли Дзян и председателят на Виетнамската комунистическа партия То Лам. Присъстваше и делегация от съюзника на Северна Корея Русия, водена от бившия президент и премиер Дмитрий Медведев. Впрочем в речта си на парада Ким заяви, че севернокорейските войски, участващи в операции в чужбина (в момента е известна само една държава, в която те участват в такива операции, и това е Русия - бел.ред.), проявяват истински "героизъм". Още: Ким поздрави Путин за рождения му ден: Тесни другарски връзки и вечна дружба

Според съобщенията на Пхенян, серията междуконтинентални балистични ракети "Хвасонг" е дала на Северна Корея възможността да нанася удари навсякъде в Съединените щати, но много въпроси остават неясни, като например доколко успешна е системата за насочване и способността на бойната глава да оцелее при навлизане в атмосферата.

Елена Страхилова
